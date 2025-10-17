Manovra le banche verseranno 4,3 miliardi | Meloni trova la quadra
Un’intesa di rilievo tra i partiti di governo chiude uno dei match più delicati della Legge di bilancio: il contributo del sistema bancario e assicurativo al finanziamento delle nuove misure economiche. Dopo settimane di confronto e tensioni interne, la premier Giorgia Meloni ha trovato la sintesi tra le posizioni di Lega e Forza Italia, definendo un quadro che garantisce le coperture necessarie e preserva la compattezza della maggioranza. Il compromesso prevede un prelievo modulato e l’introduzione di una nuova addizionale Irap per la sanità, accanto al rafforzamento delle misure già previste nel Documento programmatico di bilancio. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
