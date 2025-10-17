Manovra Italia promossa in serie A sul rating da Dbrs Morningstar

Roma, 17 ott. (askanews) – Ancora una promozione sui conti pubblici per l’Italia da parte delle agenzie di rating. E stavolta, proprio nel giorno del varo della manovra di Bilancio da parte del governo, la Penisola incassa perfino l’ingresso nella categoria “A”, da parte di Dbrs Morningstar. Quest’ultima ha infatti comunicato di aver alzato a A (low) dal precedente BBB (high) la sua valutazione sull’affidabilità creditizia del BelPaese. La prospettiva (trend) sul rating di lungo termine è stata cambiata a “stabile” da “positiva”, aggiunge l’agenzia con un comunicato. A strettissimo giro è arrivato il commento soddisfatto del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, in questi giorni impegnato in un tour de force: ieri è dovuto rientrare in tutta fretta da Washington, dove stava partecipando alle assemblee autunnali di Fondo monetario internazionale e Banca mondiale, dopo il vertice del maggioranza che ha spianato la strada all’accordo sulla manovra. 🔗 Leggi su Ildenaro.it