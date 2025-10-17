Manovra Italia promossa in serie A sul rating da Dbrs Morningstar
Roma, 17 ott. (askanews) – Ancora una promozione sui conti pubblici per l’Italia da parte delle agenzie di rating. E stavolta, proprio nel giorno del varo della manovra di Bilancio da parte del governo, la Penisola incassa perfino l’ingresso nella categoria “A”, da parte di Dbrs Morningstar. Quest’ultima ha infatti comunicato di aver alzato a A (low) dal precedente BBB (high) la sua valutazione sull’affidabilità creditizia del BelPaese. La prospettiva (trend) sul rating di lungo termine è stata cambiata a “stabile” da “positiva”, aggiunge l’agenzia con un comunicato. A strettissimo giro è arrivato il commento soddisfatto del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, in questi giorni impegnato in un tour de force: ieri è dovuto rientrare in tutta fretta da Washington, dove stava partecipando alle assemblee autunnali di Fondo monetario internazionale e Banca mondiale, dopo il vertice del maggioranza che ha spianato la strada all’accordo sulla manovra. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Promessa mantenuta. Una manovra per aiutare concretamente le famiglie e le aziende italiane e che potenzia la Sanità. - facebook.com Vai su Facebook
Manovra, Varchi (FdI): Governo Meloni continua ad investire nel sud Italia con rifinanziamento Zes https://lavocedelpatriota.it/manovra-varchi-fdi-governo-meloni-continua-ad-investire-nel-sud-italia-con-rifinanziamento-zes/… via @vocedelpatriota - X Vai su X
Italia torna in serie A: DBRS promuove il rating. Giorgetti: "Grande orgoglio" - Manovra 18,7 miliardi tra tagli Irpef, salari e misure per famiglie ... Da msn.com
##Manovra, Italia promossa in "serie A" sul rating da Dbrs Morningstar - Ancora una promozione sui conti pubblici per l'Italia da parte delle agenzie di rating. Come scrive notizie.tiscali.it
Manovra 2026 approvata in Consiglio dei Ministri: tutte le novità della nuova legge di bilancio - Il Consiglio dei ministri terminato da poco ha dato il via libera alla manovra di bilancio, la quarta del governo Meloni, da 18 miliardi e mezzo, due miliardi in più di quanto previsto inizialmente. Come scrive tg.la7.it