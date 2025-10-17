Manovra Irpef ridotta fino a 50 mila euro sopra nessuno ne beneficia Da banche e assicurazioni 9,6 miliardi e non 11 nel giro di un triennio

La riduzione dell’aliquota Irpef dal 35 al 33% sarà applicata ai redditi lordi fra 28.001 e 50 mila euro, ma sarà sterilizzata sopra quella soglia di reddito. Nel testo della manovra approdato venerdì 17 ottobre in consiglio dei ministri viene quindi esclusa l’indiscrezione circolata alla vigilia e pubblicata anche da autorevoli testate di un effetto di quella riduzione anche sui redditi fino a 200 mila euro, oltre ai quali lo sconto fiscale sarebbe stato sterilizzato. Ma fonti tecniche che hanno lavorato alla manovra precisano ad Open che «quell’ipotesi non è mai stata presa in considerazione durante la preparazione della legge di bilancio». 🔗 Leggi su Open.online

