Manovra il governo gioca in… Difesa E ci indebita per il riarmo

Siamo alle solite. Il governo Meloni non trova i soldi per finanziare i salari dei lavoratori, non ha risorse a sufficienza per i pensionati e la sanità al collasso, ma per la Difesa li recupera sempre. Così il Documento programmatico di bilancio, inviato a Bruxelles, conferma il ricorso del governo a 15 miliardi circa di prestiti dal fondo Safe, messo a punto dalla Commissione europea. Per la Difesa il debito è sempre buono. “Riguardo alla spesa in difesa, come chiarito nel Dpfp, il 29 luglio l’Italia ha già espresso l’interesse a fare ricorso allo strumento finanziario europeo Safe (Security Action For Europe), per un ammontare pari a circa 15 miliardi. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

