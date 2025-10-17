Manovra il consiglio dei ministri approva la legge di bilancio 2026 Meloni | Seria e equilibrata

Manovra 2026. Il consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, ha approvato la legge di bilancio. La riunione, iniziata intorno alle 11, è terminata alle 12.40.   Meloni:. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

