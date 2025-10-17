Manovra Giorgetti | Rottamazione cartelle non è un condono – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 17 ottobre 2025 "La rottamazione ha durata 9 anni con rate bimestrali di identico importo aperta a tutti coloro che hanno dichiarato e non versato, non e' un condono per coloro che hanno fatto i furbi" non dichiarando. Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri sulla Manovra. "Abbiamo discusso su una rata minima di 100 euro, ma al momento abbiamo deciso di no, ora la presentiamo in modo lineare al Parlamento e vediamo la discussione", ha aggiunto. Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

