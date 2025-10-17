Manovra economica | taglio Irpef più fondi alla sanità e sostegno alle imprese

Approvata la manovra da 18,7 miliardi: taglio dell’Irpef, più fondi alla sanità, incentivi per assunzioni e sostegno alle famiglie e imprese.. Il Consiglio dei Ministri ha approvato la nuova manovra economica da 18,7 miliardi, con misure mirate a sostenere famiglie, lavoratori e imprese. Il provvedimento, che sarà ora sottoposto alla valutazione della Commissione Europea, punta a rafforzare il potere d’acquisto e a rilanciare l’occupazione, senza introdurre nuove tasse sugli extraprofitti. Riduzione dell’Irpef e aumenti per il comparto sanitario. Tra le novità principali figura il taglio dell’Irpef, con la riduzione dell’aliquota dal 35% al 33%, destinata a favorire il ceto medio. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Manovra economica: taglio Irpef, più fondi alla sanità e sostegno alle imprese

