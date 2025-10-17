Manovra ecco tutte le misure approvate dal governo | mini taglio Irpef contributo volontario dalle banche e calcolo Isee rivisto
Mini taglio sull’Irpef, esclusione della prima casa dal calcolo dell’Isee entro un limite di valore catastale, interventi sui salari, nuovi fondi per accontentare le imprese e uno stanziamento aggiuntivo di 1,6 miliardi di euro per la famiglia. È la premier Giorgia Meloni a illustrare i punti principali della manovra, appena approvata in consiglio dei ministri, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Chigi. Seduti a fianco a lei ci sono i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, reduci dallo scontro delle ultime ore attorno al tema del contributo delle banche, per cui la maggioranza è riuscita a trovare una quadra solo grazie a un vertice notturno in extremis. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
