Manovra | De Palma FI ' meno tasse e più risorse alla sanità'
Roma, 17 ott. (Adnkronos) - "La legge di bilancio approvata dal Governo è una manovra di equilibrio, crescita e responsabilità, che porta la firma politica di Forza Italia e la guida autorevole del vicepremier Antonio Tajani. Il taglio dell'IRPEF per il ceto medio è una scelta di buonsenso che alleggerisce la pressione fiscale su lavoratori, professionisti e famiglie, restituendo fiducia e potere d'acquisto a chi tiene in piedi il Paese". Così Vito De Palma, capogruppo di Forza Italia in commissione Finanze della Camera. "Allo stesso tempo - prosegue - l'aumento dei fondi per la sanità rappresenta una risposta concreta ai bisogni reali dei cittadini: più risorse per assunzioni e stipendi di medici e infermieri, nuovi investimenti per ridurre le liste d'attesa e migliorare i servizi ospedalieri e territoriali. 🔗 Leggi su Iltempo.it
