Manovra dalla commissione all' entrata in vigore Cosa succede adesso
Il Consiglio dei Ministri ha dato l'ok al testo e ora la manovra dovrà proseguire il suo iter parlamentare. Una corsa contro il tempo dato che è imperativa l'approvazione entro la fine dell'anno. L'iter. Il prossimo 20 ottobre il testo approderà a Palazzo Madama e a Montecitorio. Ma non è escluso, come avvenuto negli altri anni, che questa data possa slittare di qualche giorno. Davanti all'emiciclo il governo presenta il disegno di legge e poi sono i vari gruppi parlamentari a entrare in gioco. Emendamenti, richieste e modifiche sono all'ordine del giorno - basti pensare che gli emendamenti per il bilancio 2021 sono stati quasi 7500 - e le discussioni anche. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Scopri altri approfondimenti
IN MANOVRA SI RISTORINO I 70.000 PICCOLI AZIONISTI DELL'EX BANCA POPOLARE DI BARI ?Quest'oggi sono intervenuto al Senato in Commissione parlamentare d’inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo, a difesa dei 70mila picco - facebook.com Vai su Facebook
#Manovra, Mef invia Dpb alla Commissione Ue. Ecco le misure principali - X Vai su X
Manovra 2026, Governo dà il via libera. Cosa succede ora? Le date da segnarsi - Come prosegue ora, l'iter parlamentare e quali sono le date da ricordare? Scrive money.it
Bonus casa, condono e pensioni: quando la manovra diventa (davvero) una legge - Il testo del governo Meloni dovrà poi essere trasmesso al Senato per l'avvio di un iter parlamentare che si pr ... Secondo today.it
Approvato il DPB e illustrate le linee della Manovra 2026 - Illustrata la Manovra 2026: prime indicazioni su IRPEF, ISEE, detrazioni, pensioni, famiglia e banche in Legge di Bilancio, in approvazione il 17 ottobre. Riporta msn.com