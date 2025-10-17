Il Consiglio dei Ministri ha dato l'ok al testo e ora la manovra dovrà proseguire il suo iter parlamentare. Una corsa contro il tempo dato che è imperativa l'approvazione entro la fine dell'anno. L'iter. Il prossimo 20 ottobre il testo approderà a Palazzo Madama e a Montecitorio. Ma non è escluso, come avvenuto negli altri anni, che questa data possa slittare di qualche giorno. Davanti all'emiciclo il governo presenta il disegno di legge e poi sono i vari gruppi parlamentari a entrare in gioco. Emendamenti, richieste e modifiche sono all'ordine del giorno - basti pensare che gli emendamenti per il bilancio 2021 sono stati quasi 7500 - e le discussioni anche. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Manovra, dalla commissione all'entrata in vigore. Cosa succede adesso