Manovra dal taglio dell?Irpef alle pensioni | tutte le misure approvate Meloni | Seria e equilibrata
Manovra 2026. Il consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, ha approvato la legge di bilancio. La riunione, iniziata intorno alle 11, è terminata alle 12.40. Meloni:. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Altre letture consigliate
Stop all'età pensionabile solo per i lavori usuranti, taglio Irpef e salari "più ricchi": le novità della manovra - facebook.com Vai su Facebook
Manovra, ecco cosa aspettarsi Manovra, mini-taglio Irpef e stangata su banche e assicurazioni https://nicolaporro.it/economia-finanza/manovra-2026-dpb-deficit-banche-assicurazioni-famiglie-imprese-sanita… - X Vai su X
Manovra, dal taglio dell’Irpef alle pensioni: tutte le misure approvate. Meloni: «Seria e equilibrata» - Il consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, ha approvato la legge di bilancio. Come scrive ilmattino.it
Manovra 2026, dal taglio dell’Irpef al ceto medio alle pensioni: tutte le misure approvate. Meloni: «Priorità a famiglia, salari e sanità» - Dalle banche alle imprese, dalla «flat tax» al 10% sugli aumenti di stipendio al bonus mamme rinforzato, dal nuovo Isee all’età pensionabile che aumenta: la guida ... Da corriere.it
Manovra, taglio Irpef: benefici fino ai 200mila euro. Cambiano le pensioni, detassato lavoro festivo e notturno, prima casa fuori dall'Isee - I fondamentali decisi nel vertice notturno domenica a casa della premier Giorgia Meloni con i leader del centrodestra, tra una spigola e un involtino. ilmattino.it scrive