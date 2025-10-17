Manovra dal taglio dell’Irpef alle pensioni | tutte le misure approvate Meloni |  Priorità a famiglia salari e sanità

Xml2.corriere.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dalle banche alle imprese, dalla «flat tax» al 10% sugli aumenti di stipendio al bonus mamme rinforzato, dal nuovo Isee all’età pensionabile che aumenta: la guida. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

manovra dal taglio dell8217irpef alle pensioni tutte le misure approvate meloni 160priorit224 a famiglia salari e sanit224

© Xml2.corriere.it - Manovra, dal taglio dell’Irpef alle pensioni: tutte le misure approvate. Meloni: «Priorità a famiglia, salari e sanità»

Contenuti che potrebbero interessarti

manovra taglio dell8217irpef pensioniManovra, dal taglio dell’Irpef alle pensioni: tutte le misure approvate. Meloni: «Seria e equilibrata» - Il consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, ha approvato la legge di bilancio. Riporta msn.com

manovra taglio dell8217irpef pensioniManovra 2026, dal taglio dell’Irpef al ceto medio alle pensioni: tutte le misure approvate. Meloni: «Priorità a famiglia, salari e sanità» - Dalle banche alle imprese, dalla «flat tax» al 10% sugli aumenti di stipendio al bonus mamme rinforzato, dal nuovo Isee all’età pensionabile che aumenta: la guida ... Come scrive corriere.it

manovra taglio dell8217irpef pensioniManovra da 18 miliardi, 5 dal Pnrr. Taglio dell'Irpef, pensioni, famiglia, detrazioni e salari: tutte le misure in arrivo - Dal taglio dell'Irpef al ceto medio al no all'aumento dell'età pensionabile per i lavori usuranti, dagli aiuti per permettere ai lavoratori di recuperare il ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Manovra Taglio Dell8217irpef Pensioni