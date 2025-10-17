Manovra da 18 miliardi 5 dal Pnrr Taglio dell' Irpef pensioni famiglia detrazioni e salari | tutte le misure in arrivo

Leggo.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal taglio dell'Irpef al ceto medio al no all'aumento dell'età pensionabile per i lavori usuranti, dagli aiuti per permettere ai lavoratori di recuperare il potere. 🔗 Leggi su Leggo.it

manovra da 18 miliardi 5 dal pnrr taglio dell irpef pensioni famiglia detrazioni e salari tutte le misure in arrivo

© Leggo.it - Manovra da 18 miliardi, 5 dal Pnrr. Taglio dell'Irpef, pensioni, famiglia, detrazioni e salari: tutte le misure in arrivo

Altri contenuti sullo stesso argomento

Manovra da 18,5 miliardi di euro. Ecco le misure. Stanziati nel triennio 3,5 miliardi per le famiglie e il contrasto alla povertà. Proroga dei bonus edilizi - 2028 interviene in un contesto in cui permangono forti elementi di incertezza, coniugando l'impegno del Governo a proseguire, da un lato, l'azione d ... Riporta msn.com

manovra 18 miliardi 5Manovra, taglio Irpef al 33% e sostegni a famiglie. Da banche 11 miliardi in tre anni - Una manovra da 18,5 miliardi che promette ossigeno a ceto medio e famiglie senza allentare la tenuta dei conti pubblici. Segnala pupia.tv

manovra 18 miliardi 5Manovra da 18 miliardi: la metà (in tre anni) per il taglio Irpef dal 35 al 33% - Due miliardi sui salari e quasi 3,5 in tre anni sulla famiglia e per la lotta alla povertà. Segnala huffingtonpost.it

Cerca Video su questo argomento: Manovra 18 Miliardi 5