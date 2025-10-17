Manovra Conte | Governo vuole combattere uno tsunami con un secchiello – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 17 ottobre 2025 "Quando si abbatte uno tsunami non si può resistere con un secchiello. E' quello che sta facendo il Governo con questa manovrina, assolutamente inadeguato rispetto alla situazione economica e sociale che stiamo vivendo". Così il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, a margine di un convegno sul diritto a Montecitorio. Con "il crollo in tre anni della produzione industriale, l'aumento della povertà, l'aumento della pressione fiscale, i salari irreali, sono veramente a un record storico negativo – prosegue – il governo cosa fa? Si è preoccupato di rassicurare gli amici banchieri che non ci sarà la tassa sugli extraprofitti, ma semmai si rimetteranno al loro buon cuore, e ha rassicurato che tutti gli impegni sulle spese folli per le armi verranno mantenuti". 🔗 Leggi su Open.online
