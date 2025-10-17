Manovra Conte | Governo vuole combattere uno tsunami con un secchiello – Il video

Open.online | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Roma, 17 ottobre 2025 "Quando si abbatte uno tsunami non si può resistere con un secchiello. E' quello che sta facendo il Governo con questa manovrina, assolutamente inadeguato rispetto alla situazione economica e sociale che stiamo vivendo". Così il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, a margine di un convegno sul diritto a Montecitorio. Con "il crollo in tre anni della produzione industriale, l'aumento della povertà, l'aumento della pressione fiscale, i salari irreali, sono veramente a un record storico negativo – prosegue – il governo cosa fa? Si è preoccupato di rassicurare gli amici banchieri che non ci sarà la tassa sugli extraprofitti, ma semmai si rimetteranno al loro buon cuore, e ha rassicurato che tutti gli impegni sulle spese folli per le armi verranno mantenuti". 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

manovra conte governo vuoleManovra, Conte: Governo vuole combattere uno tsunami con un secchiello - jpg"; (Agenzia Vista) Roma, 17 ottobre 2025"Quando si ... msn.com scrive

manovra conte governo vuoleIl governo approva la manovra, è da 18,7 miliardi. Meloni: “Seria ed equilibrata” - La premier sugli stipendi: "Come sappiamo in Italia un problema salari c'è, non si risolve in un giorno, con le misure approvate in questi ... Come scrive huffingtonpost.it

manovra conte governo vuoleManovra, ecco tutte le misure approvate dal governo: mini taglio Irpef, contributo volontario dalle banche e calcolo Isee rivisto - La legge di bilancio, che vale solo 18,7 miliardi, è stata presentata da Giorgia Meloni dopo l'ok ricevuto dal consiglio d ... ilfattoquotidiano.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Manovra Conte Governo Vuole