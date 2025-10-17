Manovra | Conte ' governo inadeguato ha rassicurato banchieri e padroni delle armi'

Iltempo.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 17 ott. (Adnkronos) - "Quando si abbatte uno tsunami non si può resistere con un secchiello.E' quello che sta facendo il governo con questa manovrina, assolutamente inadeguato rispetto alla situazione economica e sociale che stiamo vivendo". Così il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, a margine di un convegno sul diritto a Montecitorio. Con "il crollo in tre anni della produzione industriale, l'aumento della povertà, l'aumento della pressione fiscale, i salari irreali, sono veramente a un record storico negativo - prosegue - il governo cosa fa? Si è preoccupato di rassicurare gli amici banchieri che non ci sarà la tassa sugli extraprofitti, ma semmai si rimetteranno al loro buon cuore, e ha rassicurato che tutti gli impegni sulle spese folli per le armi verranno mantenuti". 🔗 Leggi su Iltempo.it

manovra conte governo inadeguato ha rassicurato banchieri e padroni delle armi

© Iltempo.it - Manovra: Conte, 'governo inadeguato, ha rassicurato banchieri e padroni delle armi'

Argomenti simili trattati di recente

Manovra: Conte, 'governo inadeguato, ha rassicurato banchieri e padroni delle armi' - "Quindi ha raccomandato tranquillità ai padroni delle armi e ai signori della guerra e tutto questo contro le nostre imprese, le nostre famiglie che sono in difficoltà, le fasce più deboli della ... Da iltempo.it

manovra conte governo inadeguatoManovra, ecco tutte le misure approvate dal governo: mini taglio Irpef, contributo volontario dalle banche e calcolo Isee rivisto - La legge di bilancio, che vale solo 18,7 miliardi, è stata presentata da Giorgia Meloni dopo l'ok ricevuto dal consiglio d ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

manovra conte governo inadeguatoManovra: Conte, 'stipendi da fame e povertà, ma governo non lo riconosce' - "Gli italiani soffrono per rincari gli stipendi da fame e l'Istat certifica il record assoluto di 5 milioni e 700 mila poveri, poveri assoluti. Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Manovra Conte Governo Inadeguato