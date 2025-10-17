Manovra | Conte ' governo inadeguato ha rassicurato banchieri e padroni delle armi'

Roma, 17 ott. (Adnkronos) - "Quando si abbatte uno tsunami non si può resistere con un secchiello.E' quello che sta facendo il governo con questa manovrina, assolutamente inadeguato rispetto alla situazione economica e sociale che stiamo vivendo". Così il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, a margine di un convegno sul diritto a Montecitorio. Con "il crollo in tre anni della produzione industriale, l'aumento della povertà, l'aumento della pressione fiscale, i salari irreali, sono veramente a un record storico negativo - prosegue - il governo cosa fa? Si è preoccupato di rassicurare gli amici banchieri che non ci sarà la tassa sugli extraprofitti, ma semmai si rimetteranno al loro buon cuore, e ha rassicurato che tutti gli impegni sulle spese folli per le armi verranno mantenuti".

