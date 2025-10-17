Nel vertice serale andato in scena a Palazzo Chigi i leader del centrodestra hanno trovato l’ accordo sul contributo delle banche alla prossima Manovra, che era stato motivo di forti tensioni nella coalizione di governo. Agi riporta che saranno tassati gli utili messi a riserva e che poi, su base volontaria, verrà deciso se affiancarli o meno. L’imposta dovrebbe riguardare il 27,5 per cento sugli utili accantonati a patrimonio: dovrebbe fruttare tra i 4 e i 5 miliardi di euro. Il contributo non è da intendersi come tassa sugli extraprofitti, precisano fonti di Forza Italia. La Manovra, dal valore complessivo di oltre 18 miliardi, approda oggi 17 ottobre in Cdm. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Manovra, confermato il contributo delle banche: frutterà almeno 4 miliardi