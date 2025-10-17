Manovra | confermata flat tax al 15% per redditi fino a 35mila euro
Milano, 17 ott. (LaPresse) – Confermata la cosiddetta flat tax al 15% per i redditi da lavoro dipendente o da pensione fino a 35mila euro. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
