Manovra come cambiano le pensioni | dall’aumento delle minime ai nuovi requisiti per lasciare il lavoro

Aumento delle pensioni minime, sterilizzazione parziale dell’aumento dell’età pensionabile e una probabile conferma per le uscite anticipate dal lavoro. Sono queste le prime certezze in tema di pensioni riguardanti la Manovra approvata questa mattina in Consiglio dei ministri. Il totale del valore del pacchetto è di 3,6 miliardi nel triennio, di cui solo 465 destinati al prossimo anno. Cifra che sale a 1,9 miliardi nel 2027 e a 1,2 miliardi nel 2028 soprattutto a causa della parziale sterilizzazione dell’aumento dell’età pensionabile. Vediamo nel dettaglio quali saranno le novità in tema di pensioni dal prossimo anno. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

