Manovra banche daranno un contributo

14.36 "C'è il contributo delle banche e istututi assicurativi nella Manovra, anche se hanno accettato a malincuore. Lo dice il ministro dell'Economia, Giorgetti, sulla Legge di bilancio. Commenta poi l'età pensionabile, che aumenterà di 1 mese in più dal 2027 e altri 2 dal 2028. Soddisfatto il vicepremier Salvini per la pace fiscale, "che riuscirà a dare ossigeno e speranza a 16 milioni di italiani con la rottamazione delle cartelle esattoriali fino al 2023". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

