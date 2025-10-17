Manovra aumentano i requisiti per la pensione | ci vuole un mese in più dal 2027 due dal 2028

Il ministro dell'Economia Giorgetti in conferenza stampa dopo il Cdm che ha approvato la manovra 2026 ha annunciato che le pensioni minime aumenteranno di 20 euro al mese. Aumentano i requisiti per andare in pensione, ma l'incremento sarà graduale: "La sterilizzazione è confermata con un mese in più dal 2027 e altri due dal 2028". L'aumento dei requisiti è generalizzato, a eccezione dei lavoratori più fragili. 🔗 Leggi su Fanpage.it