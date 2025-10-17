Manovra 2026 via libera del Cdm C’è l’accordo sulle banche

La Manovra 2026 ha ricevuto il via libera del Consiglio dei ministri. L’approvazione alla legge di Bilancio arriva dopo una riunione a Palazzo Chigi durata circa un’ora e venti. E’ stato trovato l’accordo sulle banche per la Manovra è stata trovata l’intesa nella maggioranza dopo le scintille tra Forza Italia e la Lega, con la prima contraria alla misura e la seconda invece favorevole. Dopo la giornata di tensione, ormai passata, l’intesa sul contributo alla Manovra da richiedere alle banche è infatti arrivata con un vertice convocato ad hoc a Palazzo Chigi con tutti i leader di maggioranza Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Antonio Tajani, Maurizio Lupi; in collegamento da Washington il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

