Manovra 2026 più fondi alla sanità | assunzioni liste d’attesa e prevenzione

La Manovra per il 2026 porta nuove risorse alla sanità pubblica e un pacchetto di interventi che tocca personale, liste d’attesa, farmaceutica, dispositivi, prevenzione e tariffe. Il Consiglio dei ministri ha approvato il testo, ora in viaggio verso il Senato per l’esame parlamentare, con obiettivi dichiarati di rilancio del Servizio sanitario nazionale e di sostegno . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Manovra 2026, più fondi alla sanità: assunzioni, liste d’attesa e prevenzione

