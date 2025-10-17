Manovra 2026 più aiuti alle famiglie e pensioni minime | nuovo bonus mamme centri estivi e incremento degli assegni Cosa è previsto

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, ha approvato il disegno di legge di bilancio per il 2026 e il bilancio pluriennale 2026-2028, per un valore medio di 18 miliardi di euro l’anno. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Scopri altri approfondimenti

Una manovra per gli italiani. Grazie a Forza Italia: più assunzioni e più soldi nelle buste paga di infermieri e medici, taglio dell'Irpef per aiutare le famiglie e aiuti per le imprese. Senza nessuna nuova tassa sugli extraprofitti. - X Vai su X

Manovra 2026, taglio Irpef e aiuti: in dote 18,6 miliardi - facebook.com Vai su Facebook

Manovra 2026: dal taglio Irpef al bonus mamme, sconti e catasto. La legge di bilancio in 7 punti - Roma – Comincia a prendere forma la prossima manovra, un testo “leggero”, accompagnato da circa 40 collegati che affronteranno le più diverse materie, dall’ippica agli investimenti fino ai Lep e ... Da quotidiano.net

Manovra 2026, Cdm approva documento programmatico finanza pubblica: novità e cosa prevede - Lo scenario programmatico del presente Dpfp conferma l'andamento dell'indebitamento netto previsto dal Psb e ribadito nel Dfp dello scorso mese di aprile (2,8% per l'anno 2026, 2,6% per l'anno 2027 e ... Da tg24.sky.it

Manovra, Dpfp: finanzierà interventi per quasi 16 miliardi. Giorgetti: "Confermato obiettivo sostenibilità" - si legge nel Documento programmatico di finanza pubblica (Dpfp) approvato ieri dal Cdm - Come scrive adnkronos.com