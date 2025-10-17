Manovra 2026 Meloni | Intervento sul ceto medio e taglio Irpef da 35 a 33%

La Manovra 2026, illustrata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni al termine del Cdm, vedrà un intervento del governo sull’Irpef e sul ceto medio. “Interveniamo ancora sull’Irpef, ci concentriamo sul ceto medio, e tagliamo dal 35 al 33% l’aliquota per i redditi tra i 28 e i 50mila euro – ha detto – E’ una misura che costa circa 2,8 miliardi di euro, e stanziamo 1 miliardo 900 milioni di euro sui salari. In particolare, per tagliare dal 5 all’1% la tassazione dei premi di produttività, elevando la soglia dei premi soggetti ad aliquota sostitutiva da 3mila a 5mila euro, detassando le componenti del salario dei turni notturni e festivi e per intervenire sul lavoro povero, cioè sui redditi più bassi, stimolando i rinnovi contrattuali per i redditi fino a 28mila euro, quindi la soglia non coperta dalla diminuzione dell’Irpef prevedendo che sulla parte d’incremento in caso di rinnovo contrattuale, si applichi un’aliquota del 5%. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Manovra 2026, Meloni: "Intervento sul ceto medio e taglio Irpef da 35 a 33%"

