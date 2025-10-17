Manovra 2026 Flat tax al 15% e bonus mamme potenziato

Confermata la flat tax al 15% per i redditi da lavoro dipendente e da pensione fino a 35mila euro. Prevista anche la riduzione della seconda aliquota Irpef per lo scaglione tra 28mila e 50mila euro, che passa dal 35% al 33%. La riduzione sarà sterilizzata per i redditi oltre i 200mila euro. Introdotto un regime fiscale agevolato per rinnovi contrattuali, premi di produttività e trattamento accessorio. Bonus ristrutturazione prima casa confermato al 50% anche nel 2026. Nel disegno di legge di bilancio 2026 è confermata la disciplina del bonus ristrutturazione sulla prima casa con una detrazione del 50%. 🔗 Leggi su Lapresse.it

