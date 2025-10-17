Manovra 2026 approvata dal Consiglio dei ministri. La riunione del governo a Palazzo Chigi è durata poco meno di un’ora e mezza. La legge di Bilancio vale 18,7 miliardi di euro. Più leggera delle precedenti Manovre, tiene conto anche nel quadro complessivo. Spazia dalle pensioni al taglio dell’Irpef, dalla sanità alla rottamazione, a una mediazione (dopo attriti all’interno della maggioranza) sul contributo delle banche e assicurazioni. Per le famiglie arriva la revisione Isee. Le risorse destinate alla famiglia e alla natalità sono pari a 1,6 miliardi. Viene previsto un investimento per la revisione dell’Isee; misure per i care giver; la stabilizzazione del finanziamento per i centri estivi con 60 milioni l’anno che d’ora in poi saranno strutturali; un pacchetto di misure per la conciliazione famiglia-lavoro; conferma per l’aumento dal 30 all’80 % della retribuzione per tre mesi di congedo parentale; raddoppiata la durata dei congedi per la malattia dei figli (da 5 a 10 giorni); incentivi, tramite esonero contributivo, per la trasformazione da full time a part time del contratto per le lavoratrici e i lavoratori con almeno tre figli; rafforzato il contratto a termine a favore della genitorialità, prevedendo un’agevolazione contributiva per le aziende che assumono un collaboratore per sostituire le lavoratrici assenti per maternità, così prolungando il periodo di affiancamento al ritorno al lavoro fino al primo anno di vita del bambino. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Manovra 2026, dalle pensioni al taglio dell’Irpef e alla rottamazione: tutte le misure approvate dal Cdm