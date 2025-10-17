Manovra 2026 da 18 mld € approvata in Cdm taglio Irpef da 35 a 33% 20 € di aumento per le pensioni minime tutte le misure
Il Consiglio dei ministri ha approvato la manovra finanziaria e ora il testo passa al Parlamento: buona parte delle misure annunciate sono presenti, ma spesso in forma diluita rispetto alle aspettative La manovra 2026 da 18 miliardi di euro è stata approvata in Cdm. Via libera del Consiglio d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Approfondisci con queste news
++Approvata la #Manovra, la premier #Meloni in conferenza stampa: "Una manovra seria, equilibrata, vale 18,7 miliardi di euro, più leggera di quelle precedenti, sui cui pesa la situazione complessiva. Nel 2026 le casse dello Stato verseranno 40 miliardi di eu - X Vai su X
La rottamazione quinquies è confermata nella manovra 2026, che verrà approvata domani in Consiglio dei ministri. Esulta Matteo Salvini, che della misura è il principale promotore - facebook.com Vai su Facebook
Legge di Bilancio 2026, Cdm approva Manovra. Meloni: “Seria ed equilibrata, vale 18,7 mld” - Leggi su Sky TG24 l'articolo Legge di Bilancio 2026, Cdm approva Manovra. Riporta tg24.sky.it
Via libera Cdm alla manovra da 18,7 mld, Meloni “E’ seria ed equilibrata” - “E’ una manovra che considero molto seria ed equilibrata, vale 18,7 miliardi di euro, e va letta nel solco delle pr ... Si legge su msn.com
Legge di Bilancio 2026, Governo approva Manovra da 18,7 miliardi di euro - Il Cdm ha approvato la legge di bilancio per il 2026: la Manovra va dal taglio dell'Irpef alle pensioni, da famiglia e natalità a sanità ... Da businesspeople.it