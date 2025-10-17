Manovra 2026 da 18 mld € approvata in Cdm taglio Irpef da 35 a 33% 20 € di aumento per le pensioni minime tutte le misure

Ilgiornaleditalia.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio dei ministri ha approvato la manovra finanziaria e ora il testo passa al Parlamento: buona parte delle misure annunciate sono presenti, ma spesso in forma diluita rispetto alle aspettative La manovra 2026 da 18 miliardi di euro è stata approvata in Cdm. Via libera del Consiglio d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

manovra 2026 da 18 mld 8364 approvata in cdm taglio irpef da 35 a 33 20 8364 di aumento per le pensioni minime tutte le misure

© Ilgiornaleditalia.it - Manovra 2026 da 18 mld € approvata in Cdm, taglio Irpef da 35 a 33%, 20 € di aumento per le pensioni minime, tutte le misure

Approfondisci con queste news

manovra 2026 18 mldLegge di Bilancio 2026, Cdm approva Manovra. Meloni: “Seria ed equilibrata, vale 18,7 mld” - Leggi su Sky TG24 l'articolo Legge di Bilancio 2026, Cdm approva Manovra. Riporta tg24.sky.it

manovra 2026 18 mldVia libera Cdm alla manovra da 18,7 mld, Meloni “E’ seria ed equilibrata” - “E’ una manovra che considero molto seria ed equilibrata, vale 18,7 miliardi di euro, e va letta nel solco delle pr ... Si legge su msn.com

manovra 2026 18 mldLegge di Bilancio 2026, Governo approva Manovra da 18,7 miliardi di euro - Il Cdm ha approvato la legge di bilancio per il 2026: la Manovra va dal taglio dell'Irpef alle pensioni, da famiglia e natalità a sanità ... Da businesspeople.it

Cerca Video su questo argomento: Manovra 2026 18 Mld