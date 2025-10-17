Manovra 2026 approvata | cosa cambia per pensioni tasse e nuovi bonus

Il Consiglio dei ministri ha approvato la Legge di Bilancio per il 2026, un provvedimento che la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha immediatamente definito come una “manovra seria ed equilibrata” nel corso della conferenza stampa tenutasi a margine del Consiglio stesso. La premier ha sottolineato come la nuova legge si concentri sulle stesse grandi priorità che hanno guidato l’azione di governo nelle manovre precedenti: il sostegno alla famiglia e alla natalità, la riduzione della pressione fiscale, l’ aiuto alle imprese e il rafforzamento del settore sanitario. L’intenzione è quella di dare continuità a un percorso di riforme strutturali e di sostegno economico mirato, per affrontare le sfide demografiche ed economiche del Paese. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

