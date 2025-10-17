Manovra 2026 approvata | cosa cambia per pensioni tasse e nuovi bonus

Thesocialpost.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio dei ministri ha approvato la Legge di Bilancio per il 2026, un provvedimento che la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha immediatamente definito come una “manovra seria ed equilibrata” nel corso della conferenza stampa tenutasi a margine del Consiglio stesso. La premier ha sottolineato come la nuova legge si concentri sulle stesse grandi priorità che hanno guidato l’azione di governo nelle manovre precedenti: il sostegno alla famiglia e alla natalità, la riduzione della pressione fiscale, l’ aiuto alle imprese e il rafforzamento del settore sanitario. L’intenzione è quella di dare continuità a un percorso di riforme strutturali e di sostegno economico mirato, per affrontare le sfide demografiche ed economiche del Paese. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

manovra 2026 approvata cosa cambia per pensioni tasse e nuovi bonus

© Thesocialpost.it - Manovra 2026 approvata: cosa cambia per pensioni, tasse e nuovi bonus

Contenuti che potrebbero interessarti

Manovra 2026, oggi CdM sul Dpb: Legge di Bilancio il 16/ Misure Irpef e pensioni. ABI: “ok contributi banche” - CdM oggi sul Documento Programmatico di Bilancio, giovedì la Manovra 2026: cifre e misure sulla Finanziaria del Governo Meloni ... Segnala ilsussidiario.net

manovra 2026 approvata cosaManovra, dal taglio dell’Irpef alle pensioni: tutte le misure approvate. Meloni: «Seria e equilibrata» - Il consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, ha approvato la legge di bilancio. Scrive msn.com

Manovra 2026, Governo dà il via libera. Cosa succede ora? Le date da segnarsi - Come prosegue ora, l'iter parlamentare e quali sono le date da ricordare? Secondo money.it

Cerca Video su questo argomento: Manovra 2026 Approvata Cosa