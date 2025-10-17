Manovra 2026 al via il Cdm in diretta per l'esame del disegno di legge | le novità su pensioni Irpef e nuovi bonus

La Manovra 2026 approda in Cdm, in diretta le ultime notizie e novità dal Consiglio dei ministri per la prossima legge di bilancio, sul tavolo insieme al Documento programmatico di Bilancio per l'Ue. Gli aggiornamenti dell'ultima ora sul testo della finanziaria e sulle misure in tema di pensioni, Irpef, tasse e nuovi bonus. 🔗 Leggi su Fanpage.it