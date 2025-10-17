Manovra 2025 Dalle pensioni all' Irpef dai salari ai cargiver | ecco tutte le misure per una legge di bilancio che peserà 18 miliardi

Feedpress.me | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La riduzione della seconda aliquota Irpef ma con un limite sui redditi alti, aiuti per permettere ai lavoratori di recuperare il potere d'acquisto, sostegno a famiglie, mamme lavoratrici e alle imprese. La sterilizzazione dell'aumento dell'età pensionabile ma totalmente solo per i lavori usuranti e gravosi, per gli altri arriva un adeguamento graduale. E poi risorse per il fondo sentenze ma anche. 🔗 Leggi su Feedpress.me

manovra 2025 dalle pensioni all irpef dai salari ai cargiver ecco tutte le misure per una legge di bilancio che peser224 18 miliardi

© Feedpress.me - Manovra 2025. Dalle pensioni all'Irpef, dai salari ai cargiver: ecco tutte le misure per una legge di bilancio che peserà 18 miliardi

Altre letture consigliate

manovra 2025 pensioni irpefManovra 2025. Dalle pensioni all'Irpef, dai salari ai cargiver: ecco tutte le misure per una legge di bilancio che peserà 18 miliardi - La riduzione della seconda aliquota Irpef ma con un limite sui redditi alti, aiuti per permettere ai lavoratori di recuperare il potere d'acquisto, sostegno a ... Come scrive gazzettadelsud.it

Manovra 2026, al via il Cdm in diretta per l’esame del disegno di legge: le novità su pensioni, Irpef e nuovi bonus - La Manovra 2026 approda in Cdm, in diretta le ultime notizie e novità dal Consiglio dei ministri per la prossima legge di bilancio, sul tavolo insieme ... Scrive fanpage.it

manovra 2025 pensioni irpefManovra 2026, dalla flat tax al taglio dell'Irpef: come cambiano gli stipendi - Il governo sta mettendo a punto gli ultimi ritocchi alla Manovra 2026, il cui fulcro è il taglio dell'Irpef, con un abbassamento dello scaglione dal 35% al 33% . Si legge su tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Manovra 2025 Pensioni Irpef