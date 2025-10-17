Manovra 2025 Dalle pensioni all' Irpef dai salari ai cargiver | ecco tutte le misure per una legge di bilancio che peserà 18 miliardi
La riduzione della seconda aliquota Irpef ma con un limite sui redditi alti, aiuti per permettere ai lavoratori di recuperare il potere d'acquisto, sostegno a famiglie, mamme lavoratrici e alle imprese. La sterilizzazione dell'aumento dell'età pensionabile ma totalmente solo per i lavori usuranti e gravosi, per gli altri arriva un adeguamento graduale. E poi risorse per il fondo sentenze ma anche. 🔗 Leggi su Feedpress.me
