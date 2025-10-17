Milano. Un indirizzo, via Pietro Verri, che oggi splende di una luce ancora più rara: è qui che Manolo Blahnik (o forse dovremmo chiamarlo Mister o Commander, come vuole l’etichetta britannica, o addirittura Señor Manolo, vista la sua nascita nel ’42 sotto il caldo sole di Santa Cruz de la Palma), regala una nuova boutique talmente raffinata che persino le ombre sembrano indossare il tacco dodici. Eppure, tra titoli e onorificenze (la Regina Elisabetta lo ha insignito Commendatore dell’Ordine dell’Impero Britannico nel 2007, ça va sans dire ), lui preferisce una confidenza: «Mi chiami Lito, come faceva la mia mamma – un privilegio che concedo solo ai pochi, sa?». 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Manolo Blahnik parte dalla nuova apertura di Milano in un'intervista esclusiva ad Amica in cui racconta della sua carriera e del suo successo