Manolo Blahnik parte dalla nuova apertura di Milano in un' intervista esclusiva ad Amica in cui racconta della sua carriera e del suo successo
Milano. Un indirizzo, via Pietro Verri, che oggi splende di una luce ancora più rara: è qui che Manolo Blahnik (o forse dovremmo chiamarlo Mister o Commander, come vuole l’etichetta britannica, o addirittura Señor Manolo, vista la sua nascita nel ’42 sotto il caldo sole di Santa Cruz de la Palma), regala una nuova boutique talmente raffinata che persino le ombre sembrano indossare il tacco dodici. Eppure, tra titoli e onorificenze (la Regina Elisabetta lo ha insignito Commendatore dell’Ordine dell’Impero Britannico nel 2007, ça va sans dire ), lui preferisce una confidenza: «Mi chiami Lito, come faceva la mia mamma – un privilegio che concedo solo ai pochi, sa?». 🔗 Leggi su Amica.it
Leggi anche questi approfondimenti
Tra Manolo Blahnik e Vogue Italia c'è più di un'amicizia. Ottimo motivo per festeggiare insieme l'apertura del primo monomarca nel cuore di Milano - X Vai su X
? Manolo apre la nuova boutique a Milano: "Stiletto e comodità convivono. Il comfort è un dovere morale" Leggi l'articolo #ManoloBlahnik - facebook.com Vai su Facebook
Manolo Blahnik apre a Milano la sua prima boutique italiana - Il celebre creatore delle scarpe diventate famose per la serie Sex and the City e per il film su Maria Antonietta ha aperto nel cuore del Quadrilatero uno spazio su due piani ... Si legge su msn.com
Manolo Blahnik sbarca a Milano e chiude il 2025 in crescita - La griffe apre il suo più grande store europeo nel capoluogo lombardo (300 mq su due piani in via Pietro Verri 5). Come scrive it.fashionnetwork.com
Manolo Blahnik apre nel Quadrilatero. Previsioni di crescita nel 2025 - Kristina Blahnik è ottimista sull'andamento del marchio di calzature fondato dallo zio Manolo. Segnala pambianconews.com