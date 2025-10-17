Manolas | Gasperini un ottimo allenatore La Roma merita di tornare in Champions

Con la maglia della Roma Kostas Manolas ha vissuto una delle serate più incredibili della storia giallorossa, con la rimonta in Champions contro il Barcellona. L’autore della rete del 3-0 ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali del club: “Si sorprende se le vogliamo ricordare una partita diversa da quella? Mi fa anche piacere. Ho giocato più di 200 gare con la Roma, sono arrivato nel 2014 e andato via dopo cinque anni nel 2019. Ne abbiamo viste tante. Ditemi, di cosa vogliamo parlare? Riguardo l’ultimo successo casalingo contro l’Inter nel 2016: “Sono passati nove anni, è anche ora di cambiare questa statistica. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Manolas: “Gasperini un ottimo allenatore. La Roma merita di tornare in Champions”

