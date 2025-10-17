Manifattura Tabacchi entro il 2027 altri 100 appartamenti L’anno prossimo sbarca l’edilizia residenziale

Iniziato nel 2018 e oggi completo al 70%, il progetto di rigenerazione all’ex Manifattura Tabacchi si avvia verso la sua fase conclusiva che prevede, entro il 2028, 110.000 metri quadri di spazi rinnovati. Tra le novità presentate ieri c’è il nuovo edificio chiamato Futura, spazio ad uso residenziale di nuova costruzione che entro il 2027 accoglierà 98 appartamenti da 50 metri quadri in su (con prezzi a partire da circa 4.000 euro al metro quadrato), distribuiti su nove piani. Tra i servizi inclusi, palestra, deposito passeggini e biciclette, e perfino un’area per il lavaggio cani. E poi la nuova struttura di Aparto (aperta quest’anno), residenza per studenti da 520 posti letto, divisi tra 384 per lo student housing e 136 per l’ostello. 🔗 Leggi su Lanazione.it

