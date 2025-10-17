Manifattura Tabacchi entro il 2027 altri 100 appartamenti L’anno prossimo sbarca l’edilizia residenziale
Iniziato nel 2018 e oggi completo al 70%, il progetto di rigenerazione all’ex Manifattura Tabacchi si avvia verso la sua fase conclusiva che prevede, entro il 2028, 110.000 metri quadri di spazi rinnovati. Tra le novità presentate ieri c’è il nuovo edificio chiamato Futura, spazio ad uso residenziale di nuova costruzione che entro il 2027 accoglierà 98 appartamenti da 50 metri quadri in su (con prezzi a partire da circa 4.000 euro al metro quadrato), distribuiti su nove piani. Tra i servizi inclusi, palestra, deposito passeggini e biciclette, e perfino un’area per il lavaggio cani. E poi la nuova struttura di Aparto (aperta quest’anno), residenza per studenti da 520 posti letto, divisi tra 384 per lo student housing e 136 per l’ostello. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche questi approfondimenti
STAMATTINA IL SOPRALLUOGO NEL MERCATO DELLA EX MANIFATTURA TABACCHI INDIVIDUATI GLI INTERVENTI DA REALIZZARE IN TEMPI BREVI PER RISOLVERE LE CRITICITÀ SEGNALATE DAGLI OPERATORI https://ilikepuglia.it/15/10/2025/so - X Vai su X
BARI | Sopralluogo nel mercato della ex Manifattura Tabacchi: individuati gli interventi da realizzare - facebook.com Vai su Facebook
Manifattura Tabacchi, sorgeranno nuovi appartamenti con prezzi da 4mila euro al m² - Nella struttura vicino alle Cascine di Firenze a breve ... Si legge su gonews.it
Alla Manifattura Tabacchi 98 appartamenti e 520 posti studenti - Iniziato nel 2018 e oggi completo al 70%, il progetto di rigenerazione all'ex Manifattura Tabacchi si avvia verso la sua fase conclusiva che prevede, entro il 2028, 110. Riporta msn.com
Manifattura Tabacchi, un nuovo quartiere fiorentino - Continua a pieno ritmo la rigenerazione: completato il 70% del progetto, entro il 2028 la conclusione dei lavori ... Scrive nove.firenze.it