Mango la morte del fondatore del marchio di moda non è stata un incidente | il figlio indagato per omicidio
L’indagine sulla morte di Isak Andic, fondatore del colosso spagnolo della moda Mango, si riapre con un clamoroso sviluppo. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it
News recenti che potrebbero piacerti
Jonathan Andik, figlio del fondatore di Mango, è ora indagato per omicidio dopo la morte del padre avvenuta durante un'escursione. - facebook.com Vai su Facebook
Svolta nell'inchiesta sulla morte fondatore Mango, indagato il figlio. Isak Andic precipitò durante un'escursione al massiccio di Montserrat #ANSA - X Vai su X
Spagna, riaperto il caso della morte di Isak Andic: indagato per omicidio il figlio - Leggi su Sky TG24 l'articolo Spagna, riaperto il caso della morte di Isak Andic: indagato per omicidio il figlio ... Riporta tg24.sky.it
Svolta nell'inchiesta sulla morte fondatore Mango, indagato il figlio - porter Mango, Isak Andic, avvenuta il 14 dicembre durante un'escursione nel massiccio di Montserrat, in Catalogna: i ... Scrive ansa.it
Morte di Isak Andic, il fondatore di Mango: indagato per omicidio il figlio Jonathan - Dubbi sulle versioni e tensioni familiari al centro dell’inchiesta ... Scrive msn.com