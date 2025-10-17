Mango la morte del fondatore del marchio di moda non è stata un incidente | il figlio indagato per omicidio

Affaritaliani.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’indagine sulla morte di Isak Andic, fondatore del colosso spagnolo della moda Mango, si riapre con un clamoroso sviluppo. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

Mango, la morte del fondatore del marchio di moda "non è stata un incidente": il figlio indagato per omicidio

