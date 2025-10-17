Tempo di lettura: 2 minuti “Voglio continuare a fare il sindaco di Napoli e continuerò a impegnarmi per la città, ma farò sentire la voce della città e delle città italiane a livello nazionale”. Così Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli e presidente Anci, a margine della presentazione di ‘Agenda Napoli per la Regione’, focus sui temi principali, dai trasporti, alla casa, dalle bonifiche, al turismo che l’amministrazione comunale ha sottoposto al candidato della coalizione di centrosinistra alle regionali, Roberto Fico. “Quello che chiediamo al nuovo presidente della Regione è avere attenzione alla città, una programmazione integrata degli investimenti di tutta la Regione che guardino a Napoli come straordinaria opportunità perché tutti i dati economici dicono che Napoli è il grande traino della Regione e dobbiamo fare in modo che venga utilizzato con fonte di sviluppo integrato”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Manfredi: “Voglio continuare a fare il sindaco di Napoli”