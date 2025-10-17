Manfredi in corsa come premier | Rimango a fare il sindaco di Napoli

Napolitoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Voglio continuare a fare il sindaco di Napoli e continuerò a impegnarmi per la città, ma farò sentire la voce della città e delle città italiane a livello nazionale". Lo dice il sindaco di Napoli e presidente dell'Anci Gaetano Manfredi rispondendo ai cronisti che, a margine di un evento con il. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

