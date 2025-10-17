Mancini torna in sella in una big internazionale | spunta un’incredibile voce

Rompipallone.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roberto Mancini potrebbe tornare in panchina per una sfida incredibilmente intrigante. La voce è rivelata dal quotidiano inglese The Sun: secondo il tabloid, l’ex allenatore della Nazionale avrebbe confidato ad alcuni amici di essere sulla lista dei Glazer per la panchina del Manchester United, dove la posizione di Ruben Amorim resta molto instabile. Ritorno in panchina a Manchester?. Si tratterebbe di un ritorno per Roberto Mancini a Manchester, ma nell’altra sponda della città. Per lui, infatti, un’indimenticabile esperienza di quattro anni sulla panchina del Manchester City, con cui ha ottenuto anche la vittoria di una Premier League. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

mancini torna in sella in una big internazionale spunta un8217incredibile voce

© Rompipallone.it - Mancini torna in sella in una big internazionale: spunta un’incredibile voce

Leggi anche questi approfondimenti

Torna a "Alla scoperta dei parchi cittadini in sella ad un pony" - Domenica 28 settembre dalle ore 16 alle ore 18 al Parco Giotto tutti i bambini che lo desiderano potranno salire gratuitamente in sella ad un pony della Scuderia Pan Arezzo, 28 settembre 2025 – Torna ... Riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Mancini Torna Sella Big