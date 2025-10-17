Mancini torna in sella in una big internazionale | spunta un’incredibile voce
Roberto Mancini potrebbe tornare in panchina per una sfida incredibilmente intrigante. La voce è rivelata dal quotidiano inglese The Sun: secondo il tabloid, l’ex allenatore della Nazionale avrebbe confidato ad alcuni amici di essere sulla lista dei Glazer per la panchina del Manchester United, dove la posizione di Ruben Amorim resta molto instabile. Ritorno in panchina a Manchester?. Si tratterebbe di un ritorno per Roberto Mancini a Manchester, ma nell’altra sponda della città. Per lui, infatti, un’indimenticabile esperienza di quattro anni sulla panchina del Manchester City, con cui ha ottenuto anche la vittoria di una Premier League. 🔗 Leggi su Rompipallone.it
