Mancini | Roma fortunata? Primi senza aver rubato nulla Budapest una pugnalata la sogno di notte

Carisma, personalità, carattere. E poi qualità, fame e ambizione. Gianluca Mancini è il giusto mix di tutto questo. Leader carismatico, uomo forte della Roma di Gasp e idolo del popolo giallorosso. Il numero 23 giallorosso si è raccontato a 'La Gazzetta

First goal for Mancini with the #Azzurri Well done, Gianluca #ASRoma - X Vai su X

Celik e Mancini, l'assurdo scontro a centrocampo che dà il via al gol di Kean in Fiorentina-Roma - facebook.com Vai su Facebook

Roma, Mancini: "Sono cambiato grazie a Ranieri, mi disse che mi odiava. Scudetto? Non siamo primi per caso" - Il centrale difensivo giallorosso si confessa a 360° a La Gazzetta dello Sport: "Con Gasperini è nato un gruppo solido e forte. Segnala msn.com

Mancini: “Sto bene a Roma. Il primo posto? Non abbiamo rubato niente a nessuno” - Resterei molto volentieri ma non voglio pormi ora il problema”, parola di Gianluca Mancini. Da gianlucadimarzio.com

Mancini decisivo anche in avanti, Il Romanista in prima pagina: "Ecce bomber" - "Ecce bomber": questo è il titolo scelto da Il Romanista come il principale della prima pagina di oggi. Lo riporta tuttomercatoweb.com