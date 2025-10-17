Mancini | L’Inter è la più forte ma siamo primi con merito Con Lautaro duelli pazzeschi ecco cosa mi aspetto

Inter News 24 Le parole di Gianluca Mancini, difensore della Roma, in vista della sfida di Serie A contro la Roma. Tutti i dettagli in merito. Gianluca Mancini ha parlato a La Gazzetta dello Sport in vista di Roma Inter. PRIMO GOL CON L’ITALIA – Bella. Ogni volta che canto l’inno con i compagni ripenso alle estati al bar in cui lo cantavo abbracciato agli amici, vedendo la nazionale. Quando ho segnato ho ripensato a quando giocavo con loro o a casa, indossando la maglia azzurra. È il sogno di ogni bambino, anche se poi contava solo vincere. SORPRESO DAL PRIMO POSTO DELLA ROMA? – No. Le vittorie ce le siamo sudate, conquistate. 🔗 Leggi su Internews24.com

