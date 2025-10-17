Mancini | la Roma deve fare la Champions resterei volentieri qui a vita

Sololaroma.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un Gianluca Mancini diventato per distacco il leader emotivo di questa squadra, un giocatore che a garra e passione ha aggiunto equilibrio e qualità al suo gioco, diventando il primo faro della Roma. Per il numero 23 giallorosso una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, dove i temi sono stati molteplici: “Non sono sorpreso del primato, le vittorie ce le siamo sudate e conquistate. E poi conosco il mister, le sue qualità. Rispetto all’Atalanta è cresciuto come esperienza internazionale, ma la passione è sempre altissima. In alcune gare forse abbiamo avuto un po’ di fortuna, ma non abbiamo rubato niente a nessuno. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

mancini la roma deve fare la champions resterei volentieri qui a vita

© Sololaroma.it - Mancini: “la Roma deve fare la Champions, resterei volentieri qui a vita”

Leggi anche questi approfondimenti

mancini roma deve fareMancini: “Avanti Roma, l’Inter ci dirà se siamo davvero da Champions” - Forse un po' fortunati, ma non abbiamo rubato niente" ... msn.com scrive

mancini roma deve fareMancini: "La Roma può arrivare in Champions ma con la Fiorentina non bisogna perdere" - L'ex calciatore giallorosso a Radio Romanista: "Serve ancora tempo, ma la sconfitta con il Lille non cambia il percorso. ilromanista.eu scrive

mancini roma deve fare‘RADIO PENSIERI’, VOCALELLI: “Mancini è l’uomo simbolo della Roma” - 90,3): “Utilizzare Dybala come giocatore da ultima mezzora che spariglia le partite frulla nella testa di Gasperini, perchè ha tecnica, palleggio, prende falli, sa ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Mancini Roma Deve Fare