Mancini | la Roma deve fare la Champions resterei volentieri qui a vita
Un Gianluca Mancini diventato per distacco il leader emotivo di questa squadra, un giocatore che a garra e passione ha aggiunto equilibrio e qualità al suo gioco, diventando il primo faro della Roma. Per il numero 23 giallorosso una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, dove i temi sono stati molteplici: “Non sono sorpreso del primato, le vittorie ce le siamo sudate e conquistate. E poi conosco il mister, le sue qualità. Rispetto all’Atalanta è cresciuto come esperienza internazionale, ma la passione è sempre altissima. In alcune gare forse abbiamo avuto un po’ di fortuna, ma non abbiamo rubato niente a nessuno. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
