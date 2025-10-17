Mancini ha rivelato agli amici quale sarà la sua prossima squadra | uno sgarbo ai vecchi tifosi

Mancini sa già quale sarà la prossima squadra che allenerà nella sua carriera: dopo due nazionali potrebbe tornare sulla panchina di un club in grande crisi di risultati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

IL COMMENTO - Mancini rivela: "La Turchia è un posto meraviglioso, Istanbul? Sembra di essere a Napoli, le persone sono fantastiche" https://ift.tt/dIFZLtN - X Vai su X

L'ex presidente della Sampdoria ha rivelato un retroscena della trattativa saltata - facebook.com Vai su Facebook

Chi è Fabio Mancini, il modello di Armani ospite a le Iene - 38 anni, Fabio Mancini è un top model internazionale, per quindici anni è stato il volto di Armani e il testimonial di numerose linee del brand. Come scrive dilei.it