Manchester City ecco la nuova maglia in edizione limitata con EA Sports e Puma | si connette direttamente al gioco

2025-10-16 21:43:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: EA SPORTS FC, in collaborazione con il brand sportivo globale PUMA e con il partner di lunga data Manchester City FC, ha annunciato il lancio di un inedito kit di divise da calcio e una collezione lifestyle per i fan ispirata a EA SPORTS FC. L’edizione speciale della divisa da calcio della prima squadra del Manchester City è stata progettata per colmare il divario tra il mondo digitale e quello fisico degli appassionati di calcio e include un chip NFC personalizzato incorporato direttamente nel famoso stemma della maglia del Club. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

