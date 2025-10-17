Manchester City ecco la nuova maglia in edizione limitata con EA Sports e Puma | si connette direttamente al gioco

2025-10-16 21:43:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: EA SPORTS FC, in collaborazione con il brand sportivo globale PUMA e con il partner di lunga data Manchester City FC, ha annunciato il lancio di un inedito kit di divise da calcio e una collezione lifestyle per i fan ispirata a EA SPORTS FC. L’edizione speciale della divisa da calcio della prima squadra del Manchester City è stata progettata per colmare il divario tra il mondo digitale e quello fisico degli appassionati di calcio e include un chip NFC personalizzato incorporato direttamente nel famoso stemma della maglia del Club. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Manchester City, ecco la nuova maglia in edizione limitata con EA Sports e Puma: si connette direttamente al gioco - Avvicinato lo smartphone allo stemma, i tifosi possono sbloccare esperienze digitali esclusive e ricompense nel gioco in EA SPORTS FC™ 26, oltre a ricevere sorprese sia da parte del Manchester City ... Si legge su msn.com

Il Manchester City in campo con la quarta maglia, in collaborazione con FC 26: all'interno un chip Nfc - Manchester City, Puma e Ea Sports hanno annunciato il lancio di una nuova maglia e una collezione lifestyle per il club inglese ispirata a FC, titolo sportivo di punta della casa videoludica americana ... Secondo goal.com

La nuova maglia del Manchester City omaggia gli Oasis - progettata dal chitarrista degli Oasis e grande tifoso del City, Noel Gallagher. Si legge su rockol.it