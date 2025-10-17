Mancato avvio della mensa scolastica Forza Aversa | I responsabili del disastro si dimettano
“I responsabili del disastro mensa siedono alla destra e alla sinistra del sindaco. Si dimettano”, è il duro commento del movimento civico Forza Aversa al mancato avvio del servizio di mensa scolastica in molti istituti normanni. “Sarebbe stato troppo facile intervenire e mettere sindaco e. 🔗 Leggi su Casertanews.it
