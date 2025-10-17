Mamma di 71 anni si allontana davanti alle poste e il figlio lancia l' allarme | la polizia la ritrova all' ufficio passaporti
Erano da poco passate le 12 di martedì 14 ottobre 2025 quando un 34enne residente nell’alto lago ha chiamato il 112 raccontando di non trovare più la madre di 71 anni. I due erano arrivati in città per alcune commissioni: davanti all’ufficio postale di via Milano, il figlio aveva chiesto alla. 🔗 Leggi su Quicomo.it
