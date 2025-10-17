Malversazione e riciclaggio | sequestrati oltre 850mila euro coinvolte 4 persone
MACERATA – I finanzieri del nucleo di Polizia economico finanziaria di Macerata hanno provveduto al sequestro preventivo, decido dal Gip, di oltre 850mila euro. Il provvedimento è giunto al termine di una lunga indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Macerata. In mezzo è finito. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
