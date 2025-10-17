Maltrattamenti in famiglia | in carcere bracciante agricolo che dovrà scontare 2 anni

Deve scontare due anni e un mese di carcere per maltrattamenti in famiglia. È in esecuzione di un ordine di carcerazione, emesso dall'autorità giudiziaria, che i poliziotti del commissariato di Palma di Montechiaro hanno arrestato un bracciante agricolo quarantaduenne. Dopo le formalità di rito. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

