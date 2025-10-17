Spoleto, 17 ottobre 2025 – Studentessa disabile di 12 anni maltrattata, picchiata ed umiliata davanti ai compagni di classe, chiesto il rinvio a giudizio per l’insegnante di sostegno. I fatti sono piuttosto recenti e sono avvenuti nella scuola media di un piccolo borgo dello spoletino. L’indagine è scattata in seguito ad alcune segnalazioni e gli inquirenti avrebbero posto all’interno dell’edificio scolastico alcune telecamere per accertare eventuali reati. Dalle prove emerse anche dai video, il pubblico ministero Federica Filippi ha potuto formulare il capo d’imputazione: l’insegnante è accusata di maltrattamenti nei confronti della studentessa affetta da autismo infantile, perché nei suoi confronti avrebbe tenuto reiterate condotte minacciose, denigratorie e violente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Maltratta e umilia l’alunna disabile”, chiesto il rinvio a giudizio per l’insegnante di sostegno