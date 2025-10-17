Maltempo sul Gargano allagamenti e disagi tra Manfredonia e San Giovanni Rotondo | chiusa la provinciale 58

Il forte maltempo che da questa mattina sta interessando la provincia di Foggia e, in particolare, il Gargano sta provocando gravi disagi alla circolazione stradale. Le piogge intense hanno causato estesi allagamenti lungo la Strada Provinciale 58, costringendo le autorità a disporne la chiusura. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Maltempo, emergenza tra Manfredonia e San Giovanni Rotondo: chiusa la S.P. 58 per allagamenti. Disagi anche sulla S.c.13 a Pedicagnola - Manfredonia – San Giovanni Rotondo (FG) – Il maltempo che da questa mattina sta colpendo il Gargano sta creando gravi disagi alla circolazione. Secondo statoquotidiano.it

