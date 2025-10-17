Maltempo previsti temporali e grandine sulla penisola allerta arancione in Puglia gialla per Basilicata Calabria Abruzzo e Molise

Forti rovesci e temporali intensi sono attesi soprattutto su Calabria, Basilicata e Puglia, con fenomeni sparsi anche tra Abruzzo e Molise. Secondo gli esperti, si tratta dell’ultimo colpo del primo ciclone di una serie di tre destinati a colpire l’Italia nel giro di pochi giorni Il maltempo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Maltempo, previsti temporali e grandine sulla penisola, allerta arancione in Puglia, gialla per Basilicata, Calabria, Abruzzo e Molise

