Maltempo nel messinese gli interventi urgenti per le strade colpite da frane

Messinatoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prosegue senza sosta l’impegno della Città Metropolitana di Messina per fronteggiare le conseguenze del maltempo che, nella notte tra il 15 e il 16 ottobre, ha colpito il versante ionico della provincia, causando smottamenti e caduta di detriti su diverse strade provinciali.Le squadre operative. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

